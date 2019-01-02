Более 100 тысяч японцев пришли на прощальное новогоднее обращение императора Акихито

В конце апреля император отречется от престола в пользу своего сына.

Более 100 тысяч японцев пришли на прощальное новогоднее обращение императора Акихито
Император Японии Акихито
Фото: proplay.ru

Император Японии Акихито выступил со своим последним новогодним обращением перед отречением от престола. К резиденции правителя прибыли более 114 тыс. человек, чтобы посмотреть на прощальное обращение императора, сообщает AFP.

Акихито станет первым японским монархом за два столетия, который отрекся от власти. Он пойдет с престола 30 апреля, положив конец тридцатилетнему правлению.

"С Новым годом. Я искренне рад встретить новый год вместе с вами под ясным небом. Я молюсь за мир и счастье людей нашей страны и мира", - сказал император в своем обращении.

Императора, перенесшего операцию на сердце и лечения рака простаты, в апреле изменит его старший сын - принц Нарухито.

Хотя должность императора является церемониальной и он не имеет политической власти, Акихито потратил большую часть своего правления на распространение информации о действиях Японии во время Второй мировой войны - под властью своего отца, императора Хирохито.


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