Израиль официально вышел из ЮНЕСКО

Организацию обвиняют в переписывании истории и отделении евреев от Иерусалима.

Израиль вслед за США покинул ЮНЕСКО - Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Об этом сообщает Times Of Israel.

Представитель Израиля в ООН Дэнни Данон заявил 31 декабря, что страна не планирует быть членом "организации, действующей против нее".

"ЮНЕСКО - это орган, который непрерывно переписывает историю, в частности стирая связи евреев с Иерусалимом. Им манипулируют враги Израиля, и он постоянно осуждает единое еврейское государство", - подчеркнул Данон.

Официальный выход стран из организации вступил в силу в полночь 1 января 2019 года. Продолжавшиеся в конце 2018 года переговоры не дали результатов.