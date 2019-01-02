Израиль официально вышел из ЮНЕСКО

Организацию обвиняют в переписывании истории и отделении евреев от Иерусалима.

Израиль официально вышел из ЮНЕСКО
Логотип ЮНЕСКО
Фото: obozrevatel.com

Израиль вслед за США покинул ЮНЕСКО - Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Об этом сообщает Times Of Israel.

Представитель Израиля в ООН Дэнни Данон заявил 31 декабря, что страна не планирует быть членом "организации, действующей против нее".

"ЮНЕСКО - это орган, который непрерывно переписывает историю, в частности стирая связи евреев с Иерусалимом. Им манипулируют враги Израиля, и он постоянно осуждает единое еврейское государство", - подчеркнул Данон.

Официальный выход стран из организации вступил в силу в полночь 1 января 2019 года. Продолжавшиеся в конце 2018 года переговоры не дали результатов.

Напомним, в октябре 2017 США объявили, что планируют покинуть ЮНЕСКО, в частности из-за антиизраильской, по мнению Вашингтона, политики организации. Теперь США будут иметь в организации только статус наблюдателя.


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