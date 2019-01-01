Особенно они активизировались перед президентскими выборами.

В последние годы львиная доля мощнейших ударов роSSийских пропагандистов приходится на Украину, и особенно они активизоровалися перед президентскими выборами.

Об этом пишет Іntpolicydigest.

"Эту страну постоянно обвиняют в неадекватной государственной политике, некомпетентности правоохранительных органов, слабости демократических процессов и неустойчивости политических, административных и военных реформ. Кремлевская пропаганда сшита по лекалам работ Геббельса, который, как известно, заявлял, что, чем больше ложь, тем быстрее в нее поверить", - говорится в статье.

Подчеркивается, что перед президентскими выборами в Украине усилия роSSийских пропагандистов, похоже, переходят в режим сверхсветовой скорости.

"Классическая тактика из учебников КГБ состоит в том, чтобы очернить образ украинской армии с помощью ложных обвинений в военных преступлениях. В последнее время подобная практика приняла форму странным образом повторяющихся предупреждений о том, что украинская армия якобы готовится применить химическое оружие на востоке Украины, хотя на самом деле в Украинском арсенале нет никакого химического оружия в принципе", - отмечает издание.

В СМИ напоминают, что Кремль систематически предсказывает, что «очень скоро украинские военные применят на Донбассе химическое оружие», и это вызывает определенные подозрения в связи с собственной репутацией РоSSии в отношении применения химического оружия.

«Поэтому единственное объяснение неоднократных предсказаний Кремля о том, что украинские военные готовятся применить химоружие, кроется в том, что это очередной пример кремлевской операции «под чужим флагом», - подчеркивается в статье.