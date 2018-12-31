Доля государственного языка в эфире национальных телеканалов превысила 90%
Для обеспечения выполнения закона о языковых квотах Нацсовету пришлось оштрафовать 21 радиостанцию.
На телевидении и радио в Украине доминирует украинский продукт, а доля государственного языка в эфире национальных телеканалов достигла 92%.
Об этом заявил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.
"Благодаря "европейским" квотам, в 2018 году украинский телевизионный контент в эфире общенациональных телеканалов составляет 79%, контент стран ЕС, США и Канады - 14%. Русский упал до исторического минимума - 7%", - сообщил Костинский в фейсбуке.
По его словам, доля украинского языка согласно требованиям законодательства в эфире общенациональных телеканалов составляет в среднем 92%, в эфире общенациональных радиостанций - 86%.
Костинский также обратил внимание, что больше половины песен в эфире украинских радиостанций звучат именно на украинском языке.
Для обеспечения выполнения закона о языковых квотах Национальному совету пришлось оштрафовать 21 радиостанцию на сумму более 1,7 млн грн, сообщил Костинский.
"В большинстве случаев мы штрафовали именно за невыполнение квоты песен на украинском", - добавил он.
Как сообщалось, песни на украинском языке заняли более половины мест в годовом топ-40.
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