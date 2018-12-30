От разрыва мин на Донбассе с начала года погибли 10 человек

В 2018 году в результате разрыва взрывчатых предметов на Донбассе погибли 10 человек, еще 19 пострадали, из них пятеро - дети.

Об этом проинформировала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. передает УНН.

"По оперативной информации, имеющейся в ГосЧС, в течение 2018 года вследствие минно-взрывных травм на территории Донецкой и Луганской областей пострадало 29 человек (из них - 5 детей), в том числе погибло - 10 человек, ранено - 19 человек (из них - 5 детей)", - говорится в ответе.

Ранее сообщалось, что Украина стала мировым лидером по количеству погибших от взрывов мин. По загрязненности территорий минами Украина третья.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц подсчитали, что расходы на разминирование всего Донбасса могут превысить 800 млн долларов.

Ранее специалисты заявляли, что на разминирование Донбасса нужно 10-15 лет и этот процесс будет стоить Украине не один миллиард долларов.