От разрыва мин на Донбассе с начала года погибли 10 человек

19 людей получили ранения, из них пятеро - дети.

От разрыва мин на Донбассе с начала года погибли 10 человек
Фото: facebook.com/YuriiHarbuz

В 2018 году в результате разрыва взрывчатых предметов на Донбассе погибли 10 человек, еще 19 пострадали, из них пятеро - дети.

Об этом проинформировала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. передает УНН.

"По оперативной информации, имеющейся в ГосЧС, в течение 2018 года вследствие минно-взрывных травм на территории Донецкой и Луганской областей пострадало 29 человек (из них - 5 детей), в том числе погибло - 10 человек, ранено - 19 человек (из них - 5 детей)", - говорится в ответе.

Ранее сообщалось, что Украина стала мировым лидером по количеству погибших от взрывов мин. По загрязненности территорий минами Украина третья.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц подсчитали, что расходы на разминирование всего Донбасса могут превысить 800 млн долларов.

Ранее специалисты заявляли, что на разминирование Донбасса нужно 10-15 лет и этот процесс будет стоить Украине не один миллиард долларов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Житомире уволили "святого Николая", который обозвал чиновницу проституткой и облил глинтвейном
Разведывательный самолет ВВС США три часа кружил у побережья КрымаРазведывательный самолет ВВС США три часа кружил у побережья Крыма
Пластуны привезли Вифлеемский огонь бойцам Нацгвардии в СлавянскПластуны привезли Вифлеемский огонь бойцам Нацгвардии в Славянск
Аваков счел запрос РФ о помощи в расследовании дела против него курьезнымАваков счел запрос РФ о помощи в расследовании дела против него курьезным
Секунда политической рекламы на ТВ будет стоить до 5,7 тыс. грнСекунда политической рекламы на ТВ будет стоить до 5,7 тыс. грн
Блок рекламы


Похожие новости
В первые часы "рождественского перемирия" боевики на Донбассе обстреляли украинских военных у ЗализногоВ первые часы "рождественского перемирия" боевики на Донбассе обстреляли украинских военных у Зализного
На Донбассе объявлено новое перемирие с 29 декабряНа Донбассе объявлено новое перемирие с 29 декабря
Гройсман прогнозирует среднюю зарплату более 10 тыс. гривен в конце 2019 годаГройсман прогнозирует среднюю зарплату более 10 тыс. гривен в конце 2019 года
На Донбассе сейчас воюет 11 тысяч россиян, - командующий ООСНа Донбассе сейчас воюет 11 тысяч россиян, - командующий ООС
С начала ООС пророSSийские боевики на Донбассе потеряли около 450 человек убитыми, - НаевС начала ООС пророSSийские боевики на Донбассе потеряли около 450 человек убитыми, - Наев
Ситуация на Донбассе обострилась, ранены трое военныхСитуация на Донбассе обострилась, ранены трое военных
С начала суток на Донбассе ранен один военнослужащийС начала суток на Донбассе ранен один военнослужащий
РоSSийскому оппозиционеру дали 3,5 года по обвинению в связях с "Правым сектором"РоSSийскому оппозиционеру дали 3,5 года по обвинению в связях с "Правым сектором"
Генассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении Россией прав человека в КрымуГенассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении Россией прав человека в Крыму
ЕС продлил экономические санкции против РоSSии на полгодаЕС продлил экономические санкции против РоSSии на полгода
Последние новости
Подгружаем последние новости