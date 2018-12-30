В Чехии недовольны законом о признании ветеранов ОУН-УПА участниками боевых действий
Глава чешского МИД собирается обсудить этот вопрос во время ближайшего визита в Украину.
Президент Чехии Милош Земан "публично призывал, чтобы Прага официально выразила протест против возвеличивания военных преступников Украины". Об этом написал в Twitter представитель президента Иржи Овчачек, передает Радио Свобода.
“Министерство иностранных дел Чехии, в частности, его глава Томаш Петршичек, "боязливо молчит" о возвеличивании бандеровцев в Украине”, - говорится в сообщении.
На заявление Овчачека глава чешского МИД Томаш Петршичек ответил, что обсудит эту тему со своими коллегами во время визита в Украину в начале следующего года.
"Украина должна будет сама справиться с болезненными местами истории. Для этого она должна получить необходимое время. Я об этом буду говорить со своими коллегами во время визита в Украину в начале следующего года", - высказался Петршичек.
Чешский министр отмечает, что хотел бы эту тему обсудить лично, а не указывать на это посредством СМИ.
"Со сложными страницами истории каждая страна должна справиться сама. Это не дело дипломатии, оценивать или исследовать историю, это дело историков", - считает глава чешского МИД.
Напомним, 23 декабря Порошенко подписал закон, который признает участниками боевых действий ветеранов ОУН-УПА. Закон расширил перечень воинов УПА, которые имеют право на льготы.
К таковым относятся "лица, которые принимали участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА), вооруженных подразделений организации украинских националистов и в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке" признаны борцами за независимость Украины в XX веке ".
Международные суды не признавали эти организации "военными преступниками", но с такими заявлениями постоянно выступает Москва.
Президент Чехии Милош Земан известен поддержкой отмены санкций Евросоюза против РоSSии. Земан также предлагает простить РоSSии аннексию Крыма, выплатив Украине денежную компенсацию.
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Политика
30.12.2018 11:42