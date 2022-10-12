З часів Євромайдану в Україні значно зменшилась кількість людей, які негативно ставляться до ОУН-УПА – КМІС

З 2013 року, коли почався Євромайдан, в Україні в п’ять разів зменшилася кількість тих, хто негативно оцінює діяльність ОУН-УПА – з 42% до 8%, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 7-13 вересня методом телефонних інтерв’ю серед 1025 жителів усіх областей України, окрім окупованого Криму.

Кількість тих, хто позитивно оцінює діяльність ОУН-УПА, за дев’ять років зросла з 22% до 43%.

Частка тих, хто обирає варіант «важко сказати напевно, негативно чи позитивно», зросла з 27% до 37%.

У 2013-му році у всіх регіонах України, крім західних областей, було більше тих, хто негативно оцінював діяльність ОУН-УПА, порівняно з тими, хто оцінював позитивно. У 2022 році у всіх регіонах частка тих, хто оцінює позитивно, переважає частку тих, хто оцінює негативно.

Однак продовжує зберігатися тенденція «чим далі на захід, тим більш виразні позитивні оцінки»: там 57% оцінюють позитивно проти 4%, які оцінюють негативно.

У центральних областях співвідношення вже 43% проти 6%, на півдні – 37% проти 11%, на сході – 27% проти 16%. На півдні і сході більшість респондентів або обирали варіант «важко сказати напевно, позитивно чи негативно», або (рідше) «не знаю».