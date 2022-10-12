З часів Євромайдану в Україні значно зменшилась кількість людей, які негативно ставляться до ОУН-УПА – КМІС

Соціологи порівняли ставлення українців до ОУН-УПА в 2013-му та 2022-му роках, інформує ZN.ua.

З часів Євромайдану в Україні значно зменшилась кількість людей, які негативно ставляться до ОУН-УПА – КМІС
© Центр досліджень визвольного руху

З 2013 року, коли почався Євромайдан, в Україні в п’ять разів зменшилася кількість тих, хто негативно оцінює діяльність ОУН-УПА – з 42% до 8%, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 7-13 вересня методом телефонних інтерв’ю серед 1025 жителів усіх областей України, окрім окупованого Криму.

Кількість тих, хто позитивно оцінює діяльність ОУН-УПА, за дев’ять років зросла з 22% до 43%.

Частка тих, хто обирає варіант «важко сказати напевно, негативно чи позитивно», зросла з 27% до 37%.

У 2013-му році у всіх регіонах України, крім західних областей, було більше тих, хто негативно оцінював діяльність ОУН-УПА, порівняно з тими, хто оцінював позитивно. У 2022 році у всіх регіонах частка тих, хто оцінює позитивно, переважає частку тих, хто оцінює негативно.

Однак продовжує зберігатися тенденція «чим далі на захід, тим більш виразні позитивні оцінки»: там 57% оцінюють позитивно проти 4%, які оцінюють негативно.

У центральних областях співвідношення вже 43% проти 6%, на півдні – 37% проти 11%, на сході – 27% проти 16%. На півдні і сході більшість респондентів або обирали варіант «важко сказати напевно, позитивно чи негативно», або (рідше) «не знаю».


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
В Лимані ексгумували перші тіла із масових похованьВ Лимані ексгумували перші тіла із масових поховань
Кулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборониКулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони
Опубліковано супутникові знімки руйнувань на Кримському мостіОпубліковано супутникові знімки руйнувань на Кримському мості
Зеленський хоче знати особи усіх причетних до ракетного терору проти УкраїниЗеленський хоче знати особи усіх причетних до ракетного терору проти України
МАГАТЕ провела першу ротаціє своїх представників на ЗАЕСМАГАТЕ провела першу ротаціє своїх представників на ЗАЕС
Блок рекламы


Похожие новости
У Запоріжжі від 30 вересня через обстріли військ РФ загинули понад 70 людейУ Запоріжжі від 30 вересня через обстріли військ РФ загинули понад 70 людей
Окупанти застосовують в Україні ручні гранати хімічної діїОкупанти застосовують в Україні ручні гранати хімічної дії
Бурят вкрав в Україні камеру спостереження і не може її налаштувати: забавні кадриБурят вкрав в Україні камеру спостереження і не може її налаштувати: забавні кадри
Підрив Кримського мосту: у РФ знайшли "винного" в Україні та отримали жорстку відповідьПідрив Кримського мосту: у РФ знайшли "винного" в Україні та отримали жорстку відповідь
Байден просив Зеленського не звинувачувати США в недостатній допомозі Україні – The Washington PostБайден просив Зеленського не звинувачувати США в недостатній допомозі Україні – The Washington Post
Франція збільшить кількість своїх військ у Східній ЄвропіФранція збільшить кількість своїх військ у Східній Європі
Росіяни знову обстріляли Запорізьку область: загинули семеро людейРосіяни знову обстріляли Запорізьку область: загинули семеро людей
США працюють над прискоренням поставки Україні систем NASAMS – Білий дімСША працюють над прискоренням поставки Україні систем NASAMS – Білий дім
За добу російська армія випустила по Україні майже тридцять ракет – ГенштабЗа добу російська армія випустила по Україні майже тридцять ракет – Генштаб
NYT: Путін задовольняє найбільш кровожерливих людей в Росії, хоча так він сам ризикуєNYT: Путін задовольняє найбільш кровожерливих людей в Росії, хоча так він сам ризикує
Последние новости
Подгружаем последние новости