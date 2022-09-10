Згідно з новим законом Північна Корея завдасть «автоматичного» ядерного удару у відповідь на вбивство Кім Чен Ина

Лідер КНДР перестраховується на випадок замаху, вважають західні експерти, інформує ZN.ua .

Відповідно до нового закону, Північна Корея здійснює «автоматичні» ядерні запуски, якщо керівництво країни або системи командування та управління знаходяться під загрозою, що підкреслює побоювання лідера Кім Чен Ина щодо так званого «обезголовлюючого» удару, вважають експерти.

«Якщо система управління державними ядерними силами опинилася під загрозою внаслідок нападу ворожих сил, автоматично та негайно наноситься ядерний удар для знищення ворожих сил», — йдеться в законі.

Незважаючи на те, що Кім Чен Ин має «одноосібне командування» ядерними силами, формулювання закону вказує на те, що в разі його вбивства високопоставлений чиновник буде призначений для санкціонування ядерних ударів, зазначає Анкіт Панда з американського Фонду Карнегі за міжнародний мир.

«Основна ідея тут полягає в тому, щоб донести до Сполучених Штатів і Південної Кореї, що обезголовлення керівництва Північної Кореї не позбавить їх ядерної помсти», — сказав він.