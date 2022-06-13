В Калифорнии в соответствии с местным законом об исчезающих видах пчелы попали в категорию рыб
О нелепых законах, принятых на уровне штатов США пишут довольно много. Например, в штате Алабама запрещено носить мороженое в заднем кармане. Ну а в Калифорнии шмели и пчелы стали... рыбами. Ради их же блага, информирует
Четыре вида пчел и шмелей подпадают под защиту в соответствии с Законом Калифорнии об исчезающих видах, сообщает
Возникла коллизия: законодательство Калифорнии не предполагает охраны насекомых, каковыми являются пчелы и шмели. Но апелляционный суд штата нашел лазейку - пчел отнесли к... рыбам.
Суд сослался на Калифорнийский кодекс рыболовства и охоты, который включает в определение рыбы любого «моллюска, ракообразного, беспозвоночного или (или) амфибию». Вот суд и решил, что эта формулировка распространяется на любых наземных беспозвоночных, таких как шмель и пчела. Это решение приветствовали природоохранные организации и оплакивали аграрии, которые утверждали, что распространение защиты на шмелей усложнит им жизнь.
Рыба так рыба... Но пчел так или иначе уже пора охранять их популяции катастрофически сокращаются и в США и в других странах.
В частности, начиная с зимы 2006 года популяция пчел в Европе и Америке стремительно сокращается. Миллионы пчелиных семей погибли от вируса CCD (Colony Collapse Disorder), который распространился с территории Израиля.
Осложняет ситуацию то, что пестициды и другие химические вещества, используемые в сельском хозяйстве, ослабляют иммунитет пчел. Кроме того, рост городов и сокращение количества дикорастущих растений-медоносов заставляет пчел в поисках нектара летать очень далеко, что повышает риск распространения вируса. Если сокращение популяции пчел продолжится такими же темпами, к 2035 году эти насекомые исчезнут с лица земли.