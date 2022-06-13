В Калифорнии в соответствии с местным законом об исчезающих видах пчелы попали в категорию рыб

Четыре вида пчел и шмелей подпадают под защиту в соответствии с Законом Калифорнии об исчезающих видах, сообщает Science. Местные законодатели заботятся об окружающей среде, в которой пчелам, действительно, достается едва ли не больше всех. Но делают это очень своеобразно.

Возникла коллизия: законодательство Калифорнии не предполагает охраны насекомых, каковыми являются пчелы и шмели. Но апелляционный суд штата нашел лазейку - пчел отнесли к... рыбам.

Суд сослался на Калифорнийский кодекс рыболовства и охоты, который включает в определение рыбы любого «моллюска, ракообразного, беспозвоночного или (или) амфибию». Вот суд и решил, что эта формулировка распространяется на любых наземных беспозвоночных, таких как шмель и пчела. Это решение приветствовали природоохранные организации и оплакивали аграрии, которые утверждали, что распространение защиты на шмелей усложнит им жизнь.

Рыба так рыба... Но пчел так или иначе уже пора охранять их популяции катастрофически сокращаются и в США и в других странах.

В частности, начиная с зимы 2006 года популяция пчел в Европе и Америке стремительно сокращается. Миллионы пчелиных семей погибли от вируса CCD (Colony Collapse Disorder), который распространился с территории Израиля.

Осложняет ситуацию то, что пестициды и другие химические вещества, используемые в сельском хозяйстве, ослабляют иммунитет пчел. Кроме того, рост городов и сокращение количества дикорастущих растений-медоносов заставляет пчел в поисках нектара летать очень далеко, что повышает риск распространения вируса. Если сокращение популяции пчел продолжится такими же темпами, к 2035 году эти насекомые исчезнут с лица земли.