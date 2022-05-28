Украинские журналисты попали под обстрел на Донбассе: подробности и фото

Украинские журналисты попали под артиллерийский обстрел во время освещения боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Марьян Кушнир, информирует Апостроф .

По его словам, во время артиллерийских обстрелов со стороны ВС РФ пострадал служебный автомобиль по прозвищу "Леська".

В результате прилета 152-мм снаряда взрывной волной повреждено лобовое стекло, однако журналисты ранения, к счастью, не получили.

"По кузову прошлись осколки, но так легко, что почти не заметно. Когда шлепнула ракета, я подумал что все, гайки машине. Нет. Выжила. Вынесла нас оттуда на скорости. Несемся дальше", - продолжил Марьян Кушнир и пообещал в ближайшее время обнародовать новый репортаж о боевых действиях на Донбассе вблизи Бахмута.