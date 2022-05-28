Украинские журналисты попали под обстрел на Донбассе: подробности и фото

Украинские журналисты попали под артиллерийский обстрел во время освещения боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Марьян Кушнир, информирует Апостроф.

По его словам, во время артиллерийских обстрелов со стороны ВС РФ пострадал служебный автомобиль по прозвищу "Леська".

В результате прилета 152-мм снаряда взрывной волной повреждено лобовое стекло, однако журналисты ранения, к счастью, не получили.

"По кузову прошлись осколки, но так легко, что почти не заметно. Когда шлепнула ракета, я подумал что все, гайки машине. Нет. Выжила. Вынесла нас оттуда на скорости. Несемся дальше", - продолжил Марьян Кушнир и пообещал в ближайшее время обнародовать новый репортаж о боевых действиях на Донбассе вблизи Бахмута.


Богдан Соловьев, Апостроф

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