Первая группа американских военных покинула базу в Сирии

Группа из 50 военнослужащих эвакуирована в Ирак.

Первая группа американских военных покинула Сирию в соответствии с решением президента США Дональда Трампа вывести армию из страны. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на свои источники.

Первая группа военных, которая базировалась вблизи иракской границы в районе Малика в провинции Хасеке, 29 декабря была эвакуирована из Сирии в Ирак. 50 американских военных служили на базе площадью 400 квадратных метров.

Как отмечает Anadolu, эта база была одним из центров, откуда американские военные поставляли оружие курдам из партии PKK на севере Сирии. В Турции эта партия считается террористической организацией.

Всего в Сирии расположены 18 баз американских военных.

Как пишет Reuters, командиры США , которые управляют операцией вывода американских войск из Сирии, рекомендуют покинуть оружие американцев курдским подразделениям. Эти рекомендации сейчас только обсуждают в Пентагоне.