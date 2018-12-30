Первая группа американских военных покинула базу в Сирии

Группа из 50 военнослужащих эвакуирована в Ирак.

Первая группа американских военных покинула базу в Сирии
Фото: americanspecialops.com

Первая группа американских военных покинула Сирию в соответствии с решением президента США Дональда Трампа вывести армию из страны. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на свои источники.

Первая группа военных, которая базировалась вблизи иракской границы в районе Малика в провинции Хасеке, 29 декабря была эвакуирована из Сирии в Ирак. 50 американских военных служили на базе площадью 400 квадратных метров.

Как отмечает Anadolu, эта база была одним из центров, откуда американские военные поставляли оружие курдам из партии PKK на севере Сирии. В Турции эта партия считается террористической организацией.

Всего в Сирии расположены 18 баз американских военных.

Как пишет Reuters, командиры США, которые управляют операцией вывода американских войск из Сирии, рекомендуют покинуть оружие американцев курдским подразделениям. Эти рекомендации сейчас только обсуждают в Пентагоне.

Напомним, 19 декабря президент США Дональд Трамп одобрил вывод всех американских сил из Сирии. Глава Белого дома считает, что боевики «Исламского государства» уже побеждены.


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