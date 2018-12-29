Госбюро расследований возбудило дело по заявлению блогера Барабошко

Территориальное управление Государственного бюро расследований в Киеве открыло уголовное производство по заявлению блогера Александра Барабошко относительно действий военной прокуратуры.

Об этом сообщил директор управления Государственного бюро расследований в Киеве Руслан Марчук, передает Громадське.

"Заявление от Александра Барабошко действительно поступило к нам и было открыто уголовное производство за превышение служебных полномочий работниками военной прокуратуры", - сказал он.

Фамилии и должности работников военной прокуратуры, которые фигурируют в деле, Марчук не назвал, сославшись на тайну досудебного расследования. Он отметил только, что производство открыто в отношении "круга лиц".

Напомним, 7 ноября в фейсбуке киевской студентки Натальи Бурейко появился пост о том, как она познакомилась в "Тиндере" с человеком, представившимся Александром Варченко. После того как она отвергла предложения заняться сексом, ей якобы начали поступать угрозы. Кроме того, студентка получила коробку с куриными лапками как подтверждение реальности угроз.

На следующий день пост был удален.

Сам Варченко заявил, что это "чудовищная информационная атака", направленная против его жены Ольги Варченко, занимающей пост первого заместителя главы Государственного бюро расследований.

29 ноября правоохранительные органы задержали политтехнолога Владимира Петрова и блогера Александра Барабошко по делу о создании фейкового секс-скандала о домогательствах сотрудника МВД Александра Варченко к студентке Наталье Бурейко.