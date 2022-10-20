Результат обстрілу був у рф через 7 хвилин: СБУ затримала блогера, який зняв атаку на ТЕС

Результат обстрілу був у рф через 7 хвилин: СБУ затримала блогера, який зняв атаку на ТЕС

СБУ затримала блогера, який оприлюднив відеообстріл Бурштинської ТЕС в Івано-Франківській області.

Як повідомили на офіційному сайті СБУ, відео блогер розмістив у своєму телеграм-каналі для збільшення кількості передплатників.

Відео підхопив телеграм-канал, який має мільйонну аудиторію. Через 7 хвилин результати обстрілу вже мали російські пропагандисти.

СБУ зазначає, що соцмережі моніторять не лише російські блогери-«військори», а й військові.

Вороги враховують інформацію з відкритих українських джерел під час планування своїх дій.

Встановлений СБУ блогер не є коригувальником і не має наміру сприяти ворогові. Тепер блогер проінформований про небезпеку публікації у мережі таких відео.

Раніше повідомлялося, що мешканець Бучі допомагав росіянам під час окупації, а після їхнього відходу вирішив "замаскувати" свої злочини, вступивши в український добробат.

Так, зрадник брав участь у каральних рейдах окупантів на Київщині, допомагав ворогові виявляти та фізично знищувати учасників руху опору.

Чоловік добровільно допомагав Росії, після чого загарбники видали йому вогнепальну зброю, військову форму російського зразка та інструкції щодо дій проти українських захисників.

Однак після звільнення Бучі колаборант залишився і навіть вступив до лав місцевої територіальної оборони.

Колаборанту повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1.

Суд відправив його до СІЗО.

Підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення.


Юлия Александрова, politeka.net





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