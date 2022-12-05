ЗМІ повідомляють про вбивство критика Кадирова — блогера Тумсо Абдурахманова
Офіційних підтверджень наразі немає, проте про загибель чоловіка заявляє й опозиційний рух "Адат", інформує
У Швеції вбили критики Рамзана Кадирова - блогера Тумсо Абдурахманова, повідомляє
Інформація про його смерть з'явилася в мережі ще ввечері 1 грудня. Останній запис у своєму блозі він зробив 30 листопада.
Тим часом чеченський канал "Адат" зазначає, що Абдурахманова вночі розстріляла група невідомих. Наразі деталі вбивства з'ясовуються, а брата Абдурахманова поки що переховують спецслужби.
Представники руху "Адат" - вони є опозицією до режиму Рамзана Кадирова та виступають "проти геноциду чеченського народу, за його об'єднання та деокупацію Чечні" - також
"Ми маємо достатньо інформації, що підтверджує його загибель. Тумсо було розстріляно вночі групою осіб" – зазначили там.