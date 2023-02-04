"Бавовна" в Бєлгороді: місцеві пабліки повідомляють про вибух на заводі БЗММК

Полум'я заввишки близько 50 метрів видно за багато кілометрів, інформує ZN.ua.

Місцеві паблики Бєлгорода повідомляють про вибух на заводі БЗММК у Борисівському районі. Інформують про "приліт" до нафтобази.

Горять цистерни, полум'я заввишки близько 50 метрів видно за багато кілометрів, у гасінні пожежі вже задіяні служби МНС.

Також близько 17:00 було повідомлення про приліт біля нафтобази. Після "бавовни" в небо почали здійматися клуби диму. Коментарів щодо того, що трапилося від офіційних осіб Білгородської області, так і не було.

На відео є ненормативна лексика.

Також на пабликах підтверджують, за словами очевидців, що вогнем із нафтобази серйозно пошкоджено виробництво «Борисівського заводу мостових металоконструкцій», на якому була робоча зміна.

Інформацію вже підтвердив і губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков:

"Снаряди потрапили на територію промислового заводу. За попередньою інформацією, постраждалих немає: людей встигли вивести на безпечну відстань", - заявив Гладков.

**Саме на БЗММК виробляються мостові металоконструкції, що використовуються для Кримського мосту.


Оксана Коваль, ZN.ua





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