На відео з жорстоким вбивством українського військового — найманці ПВК Вагнера

Їх упізнав колишній боєць, який втік до Норвегії.

До вбивства українського військовополоненого, відеозапис якого поширився в мережі, причетна ПВК Вагнера, заявив засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін, інформує ZN.ua.

На відео з жорстоким вбивством українського військового — найманці ПВК Вагнера
© РИА Новости

За словами Осєчкіна, він зв'язався з колишнім бійцем ПВК Вагнера Андрєєм Медведєвим, який втік до Норвегії, і той упізнав на відеозаписі своїх товаришів по службі.

«Він однозначно впізнає там своїх колег, бійців ПВК Вагнера за характерними позивними, за тим, як вони розмовляють, за тим, що вони озвучують по рації», — заявив Осєчкін. Він також оголосив про винагороду в три тисячі євро за інформацію про людей на відео.

У Службі безпеки України заявили, що вже розпочали досудове розслідування цього воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 ККУ.

Раніше посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, коментуючи відео зі стратою українського полоненого, заявила, що наміри Росії «залякати когось» не спрацюють.

Президент Чехії Петер Павел вважає, що якщо відео виявиться справжнім — це поставить росіян в один ряд із Ісламською державою.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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