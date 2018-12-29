РПЦ создает экзархаты в Европе и Азии в ответ на действия Константинополя в Украине

Синод решил образовать экзархаты с центром в Париже и Сингапуре, а также епархию с центром в Мадриде.

Священный Синод Русской православной церкви ответил на действия Константинопольского патриархата на Украине решением образовать патриаршие экзархаты в Западной Европе и Юго-Восточной Азии.

Об этом сообщает пресс-служба Московского патриархата.

"Было принято решение образовать патриарший экзархат в Западной Европе с центром в Париже. В сферу пастырской ответственности экзархата включены следующие страны: Княжество Андорра, Королевство Бельгия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Ирландия, Королевство Испания , Итальянская Республика, Княжество Лихтенштейн, Великое Герцогство Люксембург, Княжество Монако, Королевство Нидерландов, Португальская Республика, Республика Франция, Швейцарская Конфедерация", - говорится в сообщении.

Синод также принял решение образовать епархию Русской Православной Церкви в Испании и Португалии с центром в Мадриде.

Решение образовать экзархат в Юго-Восточной Азии с центром в Сингапуре на Синоде объяснили "значительными успехами миссии Русской Православной Церкви в странах Юго-Восточной Азии, выражающимися в умножении числа храмов и общин, появлении духовенства из числа местного населения, увеличения интереса к русскому Православию, а также в связи с увеличением русскоязычного населения".

Напомним, 15 декабря была создана Православная церковь в Украине, объединившая УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и часть УПЦ Московского патриархата. Ее предстоятелем был избран епископ Епифаний, получивший титул митрополита Киевского и всея Украины. Раньше такой титул был у Онуфрия. Епифаний получит томос об автокефалии в канун Рождества - 6 января 2019 года в Константинополе.

УПЦ МП отказалась признать создание Православной церкви Украины.