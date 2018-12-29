Аваков счел запрос РФ о помощи в расследовании дела против него курьезным

"Готов дать показания по "делу" о препятствовании голосования на выборах Путина в обмен на экстрадицию гражданина Януковича".

Глава МВД Арсен Аваков прокомментировал запрос следственного комитета РФ о правовой помощи в уголовном расследовании против него.

Факт возбуждения в РоSSии очередного такого уголовного дела Аваков назвал положительной оценкой качества своей работы на посту министра внутренних дел Украины.

"В русле актуального дискурса, процитирую из Притчей Соломоновых: Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему", – написал Аваков в фейсбуке.

Глава МВД отметил, что комментирует появившиеся в СМИ документы по этому делу только "по причине курьезности подхода".

"Генеральная прокуратура РФ выражает готовность оказывать ГПУ правовую помощь в расследовании дел, участниками которых являются РоSSия и Украина. В этом случае я готов дать показания по так называемому делу о препятствовании голосования на выборах Путина в обмен на экстрадицию гражданина Януковича. Надеюсь, Генеральная прокуратура Украины меня поддержит", - добавил Аваков.

Как сообщалось, в апреле 2018 года Главное следственное управление Следственного комитета РоSSии возбудило уголовное дело в отношении Авакова. Оно касается решения МВД не пускать граждан РоSSии на избирательные участки на материковой части Украины на выборах президента РоSSии 18 марта 2018 года. Эти действия квалифицировали по п.«в» ч.2 ст.141 УК РФ - воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

Накануне выборов президента РФ глава МИД Арсен Аваков заявил, что граждане РФ , за исключением дипломатов, не будут допускаться на территорию роSSийских дипучреждений в Украине для участия в выборах президента РФ . В МВД сослались на заявление МИДа от 21 февраля, в котором говорится, что голосование на выборах президента РФ в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет возможно только при условии, если выборы не будут проводится в оккупированных Крыму и Севастополе.

РоSSия требование не проводить выборы в Крыму не выполнила.