Спикер исламистов в Афганистане погиб в результате удара с беспилотника

До вступления в ИГИЛ Султан Азиз Азам был популярным журналистом и поэтом.

Спикер исламистов в Афганистане погиб в результате удара с беспилотника
Фото: Medyan Dairieh / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Армия Афганистана заявила, что спикер местного подразделения экстремистской группировки "Исламское государство" погиб в результате удара с беспилотного аппарата, сообщает Радио Свобода.

Как говорится в заявлении армии, Султан Азиз Азам был ликвидирован в провинции Нангаргар на востоке страны, когда, "действуя на основании данных разведки, самолеты, не уточняем какие, ударили" по нему.

Заместитель пресс-секретаря Министерства внутренних дел Афганистана сообщил, что Султан Азиз Азам, кроме работы спикера местного подразделения ИГИЛ, также отвечал за рекрутирование боевиков для громких нападений в городах, преимущественно на государственных служащих и силовиков.

Военные США подтвердили заявление афганской армии о ликвидации спикера исламистов, но заявили, что это произошло еще 23 декабря, а не 26-го, как утверждали афганцы. По данным американцев, в результате удара был убит еще один боевик группировки. О возможных гражданских жертвах удара никаких сообщений нет.

Султан Азиз Азам до вступления в ряды "Исламского государства" был журналистом и поэтом, популярным в Джалалабаде, центре провинции Нангаргар.


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