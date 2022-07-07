Внаслідок артудара ЗСУ знищено понад 200 окупантів - розвідка

Внаслідок артилерійського удару Збройних Сил України по пункту базування російських окупаційних військ у селі Гороховатка Харківської області знищено понад 200 окупантів.

Про це повідомляє Guildhall джерело в українській розвідці, інформує Апостроф .

"Збройні Сили України завдали артилерійського удару по позиціях російських окупаційних військ у селі Гороховатка Ізюмського району Харківської області. Внаслідок артудару вражено пункт базування підрозділів противника, що дислокувався на території місцевого фермерського господарства", - йдеться у повідомленні.

"Внаслідок артилерійського удару знищено понад 200 окупантів та пошкоджено військову техніку", - повідомили у розвідці.

"Після артилерійського обстрілу росіяни склали всіх загиблих у яму, облили пальним із паливозаправника і спалили", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням Генерального штабу Збройних Сил України Росія у загарбницькій війні в Україні вже втратила 36 500 військових, 1 600 танків і 3 789 бойових броньованих машин.