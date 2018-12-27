Трамп прибыл в Ирак с неожиданным визитом

Президент США посетил американские войска и высшее военное руководство.

Трамп прибыл в Ирак с неожиданным визитом
Дональд Трамп
Фото: lesoir.be

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и первая леди США Мелания Трамп в среду, 26 декабря, прибыли в Ирак с неожиданным визитом, передает Fox News.

Как отмечается, президент США прибыл на авиабазу "Аль-Асад", где к нему присоединился советник по национальной безопасности Джон Болтон для встречи с политическими и военными лидерами.

"Президент Трамп и первая леди отправились в Ирак поздно вечером на Рождество, чтобы посетить наши войска и высшее военное руководство, чтобы поблагодарить их за службу, успех и жертву и пожелать им счастливого Рождества", - написала в твиттере пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

President Trump and the First Lady traveled to Iraq late on Christmas night to visit with our troops and Senior Military leadership to thank them for their service, their success, and their sacrifice and to wish them a Merry Christmas. pic.twitter.com/s2hntnRwpw

— Sarah Sanders (@PressSec) 26 декабря 2018 г.

Ранее сообщалось, что в мусульманском Ираке Рождество объявили государственным праздником.


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