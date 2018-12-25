Лукашенко отказался называть РоSSию братским государством
"Что же, будем партнерами", - сказал президент Беларуси.
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам сотрудничества с РоSSийской Федерацией, в ходе которого он отказался называть РФ братским государством, потому что отношения между странами стали восприниматься по-другому.
Об этом сообщается на официальном сайте президента Беларуси.
"Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в РоSSии это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами", - сказал Лукашенко.
"Мы всегда подчеркивали значимость этого взаимодействия. Всесторонний характер наших отношений имеет серьезное значение не только для Беларуси, но также и для РоSSии. Они строятся на системной и, самое главное, плановой основе", - добавил он.
Лукашенко отметил, что по всем вопросам договоренностей с РФ в Союзном государстве и в целом в плане отношений решения приняты.
"И на Высшем государственном совете, и на союзном Совмине, и в двустороннем формате подписаны многие соглашения. К сожалению, как я часто говорю, они не все выполняются", - подчеркнул белорусский президент.
Он напомнил, что полгода назад на уровне Высшего государственного совета были утверждены приоритетные направления и первоочередные задачи развития Союзного государства на предстоящие пять лет.
"Есть программа действий. Мы долго к ней готовились, вычленяли каждый вопрос, согласовали и прописали все, на что способны мы и на что способна была прежде всего РоSSийская Федерация. В плане подготовки в те времена многие наши предложения о более тесной интеграции не были поддержаны", - отметил Лукашенко.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
25.12.2018 00:51
25.12.2018 00:53