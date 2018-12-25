Лукашенко отказался называть РоSSию братским государством

"Что же, будем партнерами", - сказал президент Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам сотрудничества с РоSSийской Федерацией, в ходе которого он отказался называть РФ братским государством, потому что отношения между странами стали восприниматься по-другому.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Беларуси.

"Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в РоSSии это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами", - сказал Лукашенко.

"Мы всегда подчеркивали значимость этого взаимодействия. Всесторонний характер наших отношений имеет серьезное значение не только для Беларуси, но также и для РоSSии. Они строятся на системной и, самое главное, плановой основе", - добавил он.

Лукашенко отметил, что по всем вопросам договоренностей с РФ в Союзном государстве и в целом в плане отношений решения приняты.

"И на Высшем государственном совете, и на союзном Совмине, и в двустороннем формате подписаны многие соглашения. К сожалению, как я часто говорю, они не все выполняются", - подчеркнул белорусский президент.

Он напомнил, что полгода назад на уровне Высшего государственного совета были утверждены приоритетные направления и первоочередные задачи развития Союзного государства на предстоящие пять лет.

"Есть программа действий. Мы долго к ней готовились, вычленяли каждый вопрос, согласовали и прописали все, на что способны мы и на что способна была прежде всего РоSSийская Федерация. В плане подготовки в те времена многие наши предложения о более тесной интеграции не были поддержаны", - отметил Лукашенко.