С начала суток на Донбассе ранен один военнослужащий

Боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

С начала суток на Донбассе ранен один военнослужащий
Фото: Макс Левин

С начала текущих суток роSSийские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, при этом дважды применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

Из минометов калибра 82 мм боевики обстреляли позиций ВСУ в районе населенного пункта Кряковка на Луганском направлении и вблизи поселка Водяное - на Мариупольском направлении.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новоалександровка на Попаснянском направлении, поселков Каменка, Пески, Тарамчук на Донецком направлении, а также в близи населенных пунктов Чермалык, Гнутово, Водяное на Мариупольском направлении", - говорится в вечерней сводке.

Один военнослужащий получил ранения.

Отмечается, что украинские военнослужащие, подавляя вражеский огонь, применяли дежурные огневые средства.

Напомним, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что РоSSия ищет повод для новой агрессии против Украины.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что РФ значительно усилила свою военную группировку вдоль границы с Украиной. По его данным, сейчас там находится 28 батальонных тактических групп. Группировка насчитывает около 80 тысяч военных, 1120 танков, 2600 бронированных машин, 1230 артиллерийских систем, 442 комплекса систем залпового огня, 6 оперативно-тактических ракетных комплексов.

В ОБСЕ также считают, что конфликт между Россией и Украиной может вновь обостриться.


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