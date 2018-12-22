В начале 2019 будет объявлена конкретная дата поездок в Грузию по внутренним украинским паспортам

Это будет вторая страна, куда можно ездить по внутренним ID-картам - после Турции.

В январе-феврале 2019 будет объявлена конкретная дата начала поездок в Грузию без загранпаспорта, а по внутренним украинским паспортам нового образца - ID-картам.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua сказал государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц.

«Поэтому уже в январе-феврале 2019 объявим конкретную дату и в Грузию можно будет ездить даже без загранпаспорта», - сказал госсекретарь.

Он напомнил, что соглашение о возможности поездок в Грузию по внутренним украинским паспортам нового образца - ID-картами, было подписано в октябре этого года. Теперь же соглашение утверждено Кабмином и в ближайшие недели ожидается выполнение грузинской стороной этих же процедур.

Это будет вторая страна, куда можно ездить по внутренним ID-картам - после Турции. «Пока это две страны. Все технологически отработано», - сказал Заяц.

Кроме того, в 2018 году упрощены правила поездок и в другие страны. Так, введен режим безвизовых поездок в Катар, Антигуа и Барбуду, в провинцию Хайнань (Китай). Планируется в ближайшее время с Уругваем и Таиландом.

С Сербией этого года подписано соглашение об увеличении безвизового срока пребывания - с 30 до 90 дней.

С Оманом, Эфиопией и Кувейтом уже достигнута договоренность об оформлении электронных виз, которые не требуют обращения в посольства.

Саудовская Аравия после визита президента Украины снизила сумму консульского сбора за саудовскую визу - с 535 до 100 долларов.

«Поэтому работа ведется. В первую очередь о взаимном безвизовом режиме со странами «белого шенгенского списка». С другими странами, которые не находятся в «белом шенгенской списка», она направлена на упрощение визовых формальностей. Мы стараемся, где это возможно, добиться возможности для граждан Украины оформлять электронные визы или визы по прибытию (в зависимости от того, какая практика соответствующего иностранного государства)», - рассказал Заяц.