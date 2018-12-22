С начала года Украину посетили 27 млн иностранцев, - Госпогранслужба

Иностранцы составляют 29% граждан, пересекавших границу Украины.

27 млн иностранных граждан въехали на территорию Украины в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Больше всего в Украину въезжали, конечно, граждане Молдовы (4,1 млн), Беларуси (2,5 млн), РоSSии (1,5 млн) и Польши (1 млн). Также значительный поток наблюдался из Венгрии (828 тыс.), Румынии (645 тыс.), Израиля (296 тыс.), Словакии (294 тыс.) и Турции (287 тыс.)", - сказано в сообщении.

Всего с начала года пограничники оформили 93 млн граждан, 29% из них (27 млн) составляют иностранцы.

Отмечается, что в 2014-2015 годах пограничники оформили по 26 млн иностранцев, а в 2016 году - 27 млн иностранных граждан.

В настоящее время количество иностранцев, которые пересекали украинскую границу, находится на уровне 2017 года.

Госпогранслужба фиксирует увеличение поездок в Украину граждан Великобритании (больше на 33 тыс.), США (больше на 30 тыс.), Германии (больше на 25 тыс.), Дании, Эстонии, Латвии, Франции, Швеции, Канады (увеличение от 5 тыс. до 7 тыс.), Испании , Италии, Литвы, Чехии, Китая (увеличение от 10 тыс. до 15 тыс.), Саудовской Аравии и Японии (больше на 3 тыс. из каждой).

По сравнению с 2017 годом иностранцы, пересекая украинскую границу, стали отдавать предпочтение воздушному сообщению, где фиксируется рост их количества на 22%.

Напомним, в декабре миграционная служба Украины сообщила о выдаче 10-миллионного биометрического паспорта для выезда за границу.