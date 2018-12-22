С начала года Украину посетили 27 млн иностранцев, - Госпогранслужба

Иностранцы составляют 29% граждан, пересекавших границу Украины.

С начала года Украину посетили 27 млн иностранцев, - Госпогранслужба
Фото: ввс.com

27 млн иностранных граждан въехали на территорию Украины в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Больше всего в Украину въезжали, конечно, граждане Молдовы (4,1 млн), Беларуси (2,5 млн), РоSSии (1,5 млн) и Польши (1 млн). Также значительный поток наблюдался из Венгрии (828 тыс.), Румынии (645 тыс.), Израиля (296 тыс.), Словакии (294 тыс.) и Турции (287 тыс.)", - сказано в сообщении.

Всего с начала года пограничники оформили 93 млн граждан, 29% из них (27 млн) составляют иностранцы.

Отмечается, что в 2014-2015 годах пограничники оформили по 26 млн иностранцев, а в 2016 году - 27 млн иностранных граждан.

В настоящее время количество иностранцев, которые пересекали украинскую границу, находится на уровне 2017 года.

Госпогранслужба фиксирует увеличение поездок в Украину граждан Великобритании (больше на 33 тыс.), США (больше на 30 тыс.), Германии (больше на 25 тыс.), Дании, Эстонии, Латвии, Франции, Швеции, Канады (увеличение от 5 тыс. до 7 тыс.), Испании, Италии, Литвы, Чехии, Китая (увеличение от 10 тыс. до 15 тыс.), Саудовской Аравии и Японии (больше на 3 тыс. из каждой).

По сравнению с 2017 годом иностранцы, пересекая украинскую границу, стали отдавать предпочтение воздушному сообщению, где фиксируется рост их количества на 22%.

Напомним, в декабре миграционная служба Украины сообщила о выдаче 10-миллионного биометрического паспорта для выезда за границу.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинскую церковь впервые упомянули на литургии в КонстантинополеУкраинскую церковь впервые упомянули на литургии в Константинополе
Умер бывший ректор Налоговой академии Петр МельникУмер бывший ректор Налоговой академии Петр Мельник
Не может быть и речи о нашей зависимости от Константинополя, - ЕпифанийНе может быть и речи о нашей зависимости от Константинополя, - Епифаний
Бывшего боевика "ЛНР" приговорили в РоSSии к 2,5 годам тюрьми за взяточничество и воровствоБывшего боевика "ЛНР" приговорили в РоSSии к 2,5 годам тюрьми за взяточничество и воровство
Лукашенко провел тайное совещание по поводу "роSSийского давления" на независимость БеларусиЛукашенко провел тайное совещание по поводу "роSSийского давления" на независимость Беларуси
Блок рекламы


Похожие новости
ЕС продлил экономические санкции против РоSSии на полгодаЕС продлил экономические санкции против РоSSии на полгода
Нацслужба здоровья начала обсуждение бесплатных диагностических и лечебных услуг на 2019 годНацслужба здоровья начала обсуждение бесплатных диагностических и лечебных услуг на 2019 год
Польша отзывает своего посла в Украине с 31 января 2019 годаПольша отзывает своего посла в Украине с 31 января 2019 года
"Укроборонпром" анонсировал переход на стандарты НАТО с 2019 года"Укроборонпром" анонсировал переход на стандарты НАТО с 2019 года
Сорос стал человеком года по версии Financial TimesСорос стал человеком года по версии Financial Times
Епифаний уже четыре года помогает Балуху и Сенцову, - архиепископ КлиментЕпифаний уже четыре года помогает Балуху и Сенцову, - архиепископ Климент
Бывшего боевика "ЛНР" приговорили в РоSSии к 2,5 годам тюрьми за взяточничество и воровствоБывшего боевика "ЛНР" приговорили в РоSSии к 2,5 годам тюрьми за взяточничество и воровство
США призвали Венгрию поддержать УкраинуСША призвали Венгрию поддержать Украину
Житель Волынской области получил три года условно за сепаратистские посты в "Одноклассниках"Житель Волынской области получил три года условно за сепаратистские посты в "Одноклассниках"
С начала суток на Донбассе ранены двое военнослужащихС начала суток на Донбассе ранены двое военнослужащих
Последние новости
Подгружаем последние новости