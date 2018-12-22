"Народный фронт" выдвинет кандидата в президенты на съезде в феврале

"Народный фронт" проведет съезд партии 2 февраля 2019. Об этом сообщил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время общения с журналистами в кулуарах парламента.

"Вчера вечером состоялось заседание политсовета партии" Народный фронт", где было принято решение о проведении съезда партии 2 февраля 2019. На нем будет принято решение о выдвижении кандидата от политической партии" Народный фронт", - заявил Максим Бурбак.