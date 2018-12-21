Глава РПЦ обвинил Вселенский патриархат в агрессии

Патриарх Московский Кирилл (Гундяев) обвинил Вселенский патриархат в агрессии в связи с предоставлением автокефалии Православной церкви Украины.

На епархиальном собрании Москвы Кирилл пожаловался на игнорирование Вселенским патриархатом торжеств по случаю 1030-летия Крещения Руси, которые проходили в Москве в июле.

"В то время, как представители поместных православных церквей прибыли в Москву и в Киев для того, чтобы молиться и праздновать вместе с нами, посланники Константинополя были заняты другим. Они общались со светскими деятелями и с людьми, далекими от православной церкви", - цитирует предстоятеля РПЦ пресс-служба роSSийской церкви.

"К сожалению, на этом антиканоническая агрессия Константинополя не остановилась. 11 октября Константинопольская патриархия сообщила о решениях, принятых ее синодом: предоставить автокефалию украинской церкви, которая на самом деле о том не просила; восстановить в священном сане руководителей украинского раскола, отменить все наложенные на них канонические прещения и без разбора принять всех их и их последователей в церковное общение; отменить действие подписанной 332 года назад соборной грамоты о переходе Киевской митрополии в состав Московского патриархата; открыть в Киеве свои ставропигии", - возмутился Кирилл.

Он также обвинил Вселенский патриархат в поддержке гонений на УПЦ МП. "Фактически синод Константинополя и его патриарх стали на сторону гонителей. Говорю об этом с великой болью, ведь речь идет о церковных властях Поместной церкви, которая была нам матерью", - заявил Кирилл.

Напомним, 15 декабря была создана Православная церковь в Украине, объединившая УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и часть УПЦ Московского патриархата. Ее предстоятелем был избран епископ Епифаний, получивший титул митрополита Киевского и всея Украины. Раньше такой титул был у Онуфрия. Епифаний, как было анонсировано ранее, получит томос об автокефалии в канун Рождества - 6 января 2019 года в Константинополе.

УПЦ МП отказалась признать создание Православной церкви Украины. В общей сложности из 10 архиереев УПЦ МП, чье появление ожидали в Софии Киевской, физически присутствовали лишь двое - митрополиты Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко) и Винницкий Симеон (Шостацкий).

Новоизбранный предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что новая церковь готова принять в свой состав архиереев и священников Украинской православной церкви Московского патриархата, оставив все противоречия в прошлом.