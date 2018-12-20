Съезд судей избрал трех членов Высшего совета правосудия
Планируется избрать еще одного члена ВСП.
Съезд судей избрал трех членов Высшего совета правосудия. Эту информацию LB.ua подтвердили несколько делегатов съезда.
Из 15 кандидатов, фамилии которых внесли в бюллетени, победу одержали: судья Запорожского окружного административного суда Олег Прудивус, судья Шестого апелляционного административного суда Светлана Шелест и судья Хозяйственного суда Киева Лариса Иванова.
Олег Прудивус набрал наибольшое количество голосов, поэтому приступит к обязанностям члена ВСП уже в ближайшее время. Лариса Иванова и Светлана Шелест – весной 2019 года, когда закончатся полномочия двоих членов ВСП.
В четверг, 20 декабря, судьи планируют избрать еще одного члена ВСП.
Напомним, пять членов ВСП принимают участие в конкурсе в Верховный Суд. По итогу первого этапа - тестирования - один из них выбыл с перегонов.
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Политика
20.12.2018 11:01