Съезд судей избрал трех членов Высшего совета правосудия

Планируется избрать еще одного члена ВСП.

Съезд судей избрал трех членов Высшего совета правосудия
Фото: rsu.gov.ua

Съезд судей избрал трех членов Высшего совета правосудия. Эту информацию LB.ua подтвердили несколько делегатов съезда.

Из 15 кандидатов, фамилии которых внесли в бюллетени, победу одержали: судья Запорожского окружного административного суда Олег Прудивус, судья Шестого апелляционного административного суда Светлана Шелест и судья Хозяйственного суда Киева Лариса Иванова.

Олег Прудивус набрал наибольшое количество голосов, поэтому приступит к обязанностям члена ВСП уже в ближайшее время. Лариса Иванова и Светлана Шелест – весной 2019 года, когда закончатся полномочия двоих членов ВСП.

В четверг, 20 декабря, судьи планируют избрать еще одного члена ВСП.

Напомним, пять членов ВСП принимают участие в конкурсе в Верховный Суд. По итогу первого этапа - тестирования - один из них выбыл с перегонов.


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