СБУ сняла с Ахметова, Ефремова и Королевской обвинения в финансировании терроризма, - нардеп Луценко

Криминальное производство было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

СБУ сняла с Ахметова, Ефремова и Королевской обвинения в финансировании терроризма, - нардеп Луценко
Игорь Луценко
Фото: Politeka

Служба безопасности Украины сняла обвинение в финансировании терроризма с олигарха Рината Ахметова, депутата Рады от фракции "Оппозиционный блок" Наталии Королевской и экс-главы фракции Партии регионов в Раде Александра Ефремова.

Об этом сообщил народный депутат Игорь Луценко, опубликовав скан-копии постановления о закрытии криминального производства.

Криминальное производство в отношении Ахметова, Королевской и Ефремова было закрыто старшим следователем Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Станиславом Фесенко в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 260 (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса.

Напомним, СБУ в 2018 сообщила о подозрении в госизмене 46 лицам.


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