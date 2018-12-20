СБУ сняла с Ахметова, Ефремова и Королевской обвинения в финансировании терроризма, - нардеп Луценко

Криминальное производство было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

Служба безопасности Украины сняла обвинение в финансировании терроризма с олигарха Рината Ахметова, депутата Рады от фракции "Оппозиционный блок" Наталии Королевской и экс-главы фракции Партии регионов в Раде Александра Ефремова.

Об этом сообщил народный депутат Игорь Луценко, опубликовав скан-копии постановления о закрытии криминального производства.

Криминальное производство в отношении Ахметова, Королевской и Ефремова было закрыто старшим следователем Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Станиславом Фесенко в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 260 (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса.