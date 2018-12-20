В Донецкой области суд амнистировал военного, осужденного за убийство по неосторожности

Во время драки автомат Сергея Педько выпустил очередь в сторону другого военного.

В Донецкой области суд приговорил к 2 годам лишения свободы и амнистировал военнослужащего, осужденного за убийство по неосторожности своего сослуживца во время патрулирования поселка Сартана около Мариуполя Донецкой области. Об этом говорится в приговоре суда.

Установлено, что подсудимый солдат Сергей Педько, был мобилизован и служил разведчиком в 14-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил. Ночью 9 августа 2015 года он вместе со сослуживцем патрулировал территорию воинской части около поселка Сартана в зоне проведения Антитеррористической операции. Во время патрулирования он заметил неустановленное лицо, которое двигалось в сторону военных.

Обвиняемый подал команду "Стой! Кто идет?", но не предупредил нарушителя возгласом "Стой, стрелять буду!", в также в нарушение требований устава гарнизонной службы не осуществил вызов на место происшествия своего непосредственного начальника и дослал без необходимости патрон в патронник автомата Калашникова.

Педько вступил в борьбу с нарушителем, в результате чего из его автомата АКС-74 была осуществлена неконтролируемая очередь выстрелов в сторону рядового, находившегося рядом. Пострадавший получил 6 огенстрельных ранений в живот, грудь и ноги, и скончался от полученных травм. Имя погибшего в материалах суда не указано.

В судебном заседании обвиняемый Педько свою вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном искренне раскаялся. Отметил, что является инвалидом войны III группы и участником боевых действий, на его попечении есть несовершеннолетние дети.

Защита подсудимого попросила суд применить к солдату закон об амнистии участников АТО. Суд удовлетворил это требование и в декабре текущего года вынес приговор солдату.

Напомним, на прошлой неделе в зоне ООС снайпер боевиков убил украинского военного.