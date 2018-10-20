Экс-глава Госэкоинспекции подозревается в недекларировании имущества на 60 млн гривен

Экс-чиновник подал заведомо недостоверные сведения в декларациях за 2015 и 2016 годы, а также перед увольнением.

Бывшему руководителю Государственной экологической инспекции Украины сообщено о подозрении за незадекларированное имущество на 60 млн гривен, информирует пресс-служба НАБУ.

"19 октября 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации) бывшему руководителю Государственной экологической инспекции Украины", - говорится в сообщении.

По версии следствия, экс-чиновник подал заведомо недостоверные сведения в декларациях за 2015 и 2016 годы, а также перед увольнением.

По информации правоохранителей, в представленной декларации за 2015 год подозреваемый не указал имущество на общую сумму более 3 774 тыс. гривен, в декларации за 2016 год - на общую сумму более 29 616 тыс. гривен, а в декларации, поданной перед увольнением с занимаемой должности, он не внес сведения об имуществе на общую сумму около 27 963 тыс. гривен.

Досудебное расследование по указанным фактам детективы НАБУ осуществляют с апреля 2017 года.

В НАБУ не называют имени экс-руководителя Госэкоинспекции, которому сообщено о подозрении. Однако 16 мая 2018 года Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) заявило, что направит в НАБУ выводы по результатам проверок электронных деклараций за 2015 и 2016 годы бывшего на то время главы Государственной экологической инспекции (Госэкоинспекции) Андрея Заики, отмечает Интерфакс-Украина.

По информации НАПК, А.Заика в декларации за 2015 год не указал собственный земельный участок в Ялте (оккупированный Крым), участок жены в Киевской области и три земельных участка матери в Киевской и Черниговской областях. Он также не задекларировал автомобили жены Mazda 5 и матери Nissan Qashqai и доход от продажи своего прогулочного катера.

В декларации за 2016 год экс-чиновник не указал автомобиль Peugeot 2008, приобретенный его матерью в этом же году, а также доход, полученный его матерью и женой от продажи объектов недвижимого и движимого имущества (двух земельных участков, жилого дома, квартиры, базы отдыха и двух автомобилей).

В обоих декларациях Заика не указал финансовые обязательства перед банком по кредитному договору, которые выполнил только в 2017 году. Кроме того, по результатам проверки установлено, что чиновник получал от Нацбанка Украины лицензию на осуществление инвестиций за рубежом. Предоставляя объяснения НАПК, Заика подтвердил, что приобрел корпоративные права за рубежом, однако какой компании - не сообщил.

Всего в каждой декларации чиновника обнаружено неотражение объектов декларирования на сумму более 4,6 млн грн, указали в Нацагентстве.