США и Южная Корея приостанавливают совместные военные учения
США и Южная Корея до конца текущего года решили приостановить проведение масштабных военных учений в попытке достичь прогресса в переговорах с Северной Кореей.
Об этом сообщила представитель Пентагона Дана Уайт, передает AP
По ее словам, Вашингтон и Сеул не будут проводить в этом году учения американских и южнокорейских ВВС под названием Vigilant Ace, чтобы продолжить дипломатические переговоры с КНДР. В частности, США и Южная Корея пытаются подтолкнуть Пхеньян к верифицируемой денуклеаризации.
Ежегодные учения Vigilant Ace в последний раз состоялись в декабре 2017 года. Они стали самыми масштабными за совместную историю США и Южной Кореи военно-воздушным учениями. В пятидневных учениях приняли участие более 230 боевых самолетов и более 12 тыс. человек.
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