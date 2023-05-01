Південна Корея збільшить удвічі виробництво літаків, які закуповує Польща
Також азійська країна озброює свою армію.
Південнокорейська компанія Korea Aerospace Industries до кінця 2024 року планує вдвічі збільшити свої виробничі потужності для виробництва літаків FA-50 Fighting Eagle. Про це повідомляє
Заявляється, що численні нові клієнти наразі придивляються до FA-50 через його конкурентоспроможну вартість і швидкі терміни доставки, а через це виробництво потребує змін.
Зараз на підприємстві збирають FA-50 для Польщі та Таїланду, а також 6-й останній прототип KF-21 Boramae. Його мають завершити впродовж місяця. Чекають також і на нові замовлення.
Компанія Korea Aerospace Industries впевнена у майбутньому платформи FA-50. Нещодавно KAI опублікувала дорожню карту, в якій демонструє свій план продовження розвитку платформи FA-50.