Північна Корея пообіцяла зміцнювати зв’язки з Росією
Пхеньян зробив заяву з нагоди річниці саміту між Кім Чен Ином і Путіним.
Північна Корея пообіцяла зміцнювати свої зв'язки з Росією. Про це повідомляє
Віцеміністр закордонних справ КНДР Ім Чон Іль виступив із заявою, в якій підтвердив «взаємну підтримку і солідарність» між Пхеньяном і Москвою з нагоди річниці саміту між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і главою Кремля Владіміром Путіним, що відбувся у Владивостоці в 2019 році.
«Дві країни зміцнюють взаємну підтримку і солідарність у боротьбі за рішуче подолання небезпеки війни і військових загроз ззовні», - заявив Ім Чон Іль.
Чиновник підкреслив, що Північна Корея підтримуватиме «давні та традиційні відносини дружби» між двома країнами.
КНДР зміцнює свої зв'язки з РФ, попри міжнародний осуд війни Москви проти України.Державний департамент США вважає, що Росія, яка вимушена шукати нових постачальників, отримувала зброю від Північної Кореї. КНДР заперечує звинувачення в тому, що надавала зброю РФ для використання у війні. Експорт північнокорейського озброєння заборонений резолюціями Ради Безпеки ООН через ядерну та ракетну програми КНДР.
Аріяна Ґіць і Роман Сон у статті «Стратегічна поразка Росії: що повинен зробити Захід» пишуть, що РФ, Китай, Іран та КНДР планують створити антизахідний світовий порядок.