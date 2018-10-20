Парламент Македонии проголосовал за новое название страны
Несмотря на провал референдума, Македония продолжает движение по пути урегулирования конфликта с Грецией.
Поздно вечером 19 октября депутаты Народного собрания Македонии одобрили предложения правительства о начале внесении изменений в конституцию относительно изменения названия страны на Республика Северная Македония, передает македонский Kanal5.
"За это проголосовало 80 депутатов из 120. Против проголосовали 39 депутатов. Таким образом, внесение изменений в конституцию было принято минимальным количеством голосов", - говорится в сообщении.
Такое голосование было бы невозможным без поддержки переименования частью депутатов оппозиционной партии VMRO-DPMNE. В самой партии ранее заявляли, что готовы поддержать изменения в конституцию только после одобрения нового названия страны на референдуме. Однако референдум был признан несостоявшимся из-за низкой явки избирателей.
В прошедшем в сентябре референдуме приняли участие лишь 37 процентов из 1,8 миллиона избирателей. Для признания референдума состоявшимся в нем должны были принять участие более 50 процентов граждан страны, обладающих избирательным правом, пишет DW.
Однако 91 процент участников голосования поддержали Преспанское соглашение с Грецией о переименовании страны в Республику Северная Македония и вступлении в ЕС и НАТО. Вопрос на референдуме звучал так: "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО, соглашаясь с договором между Македонией и Грецией?".
После референдума Еврокомиссия призвала Скопье предпринять дальнейшие шаги по этим вопросам.
Для окончательного внесения изменений парламентариям еще надо провести два голосования - простым и конституционным большинством - уже напрямую о внесении изменений в конституцию.
Отметим, смена названия откроет Македонии путь в Евросоюз и НАТО.
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