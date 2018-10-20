В Нидерландах выдали первый "бесполый" паспорт

Получить такой паспорт можно только по решению суда.

Нидерланды выдали первый гендерно-нейтральный паспорт. 57-летняя Леонн Зеегерс родилась биологическим мужчиной, который в 2001 году прошел операцию по смене пола. Зеегерс теперь считает себя интерсексуалом.

Теперь у Зеегерс получилось через суд добиться выдачи паспорта с гендерным обозначением "Х" вместо мужского "М" или женского "V", передает ВВС.

Суд постановил, что отказ в регистрации человека гендерно-нейтральным - нарушает "право на частную жизнь, самоопределение и автономию личности". Несмотря на решение суда, законодательство Нидерладов не изменилось и получить такой паспорт, как у Зеегерс, можно будет только по решению суда.

Сообщается, что около 4% граждан Нидерландов не относят себя ни к мужскому, ни к женскому полу.

В нескольких странах уже можно получить гендерно-нейтральные паспорта. Это Аргентина, Австралия, Канада, Дания, Германия, Индия, Мальта, Непал, Новая Зеландия и Пакистан. В Великобритании все обладатели паспортов должны выбрать мужской или женский пол. В июне Высокий суд Лондона отказал в требовании ввести "бесполые" паспорта.