Черногория выдала Украине подельницу Онищенко
Ей вменяют отмывание денег на общую сумму более 1,6 млрд грн.
18 октября из Черногории была доставлена украинка, которая фигурирует в одном из уголовных производств Национального антикоррупционного бюро.
Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Женщина подозревается в совершении в составе преступной организации фиктивного предпринимательства и легализации доходов, полученных преступным путем на общую сумму более 1,6 млрд грн.
Имя подозреваемой не указано, но известно, что 7 апреля 2017 года в аэропорту Подгорица властью Черногории по ориентировке Департамента Интерпола и Европола задержана гражданка Украины Ирина Мусиенко.
13 августа 2016 года ей сообщили о подозрении по ч.1 ст.255 (создание или участие в преступной организации); ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (хищение государственного имущества в особо крупных размерах); ч.4 ст.28, ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство); ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса. В тот же день Мусиенко объявили в розыск.
Она проходит по так называемому "газовому делу" Александра Онищенко о хищении средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд гривен (более 1,3 неуплаченной ренты и более чем 1,6 млрд гривен незаконных доходов от перепродажи газа через фиктивные предприятия).
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