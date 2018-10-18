Парламент Молдовы отказался включить в конституцию курс на евроинтеграцию

За законопроект проголосовали только члены парламентского большинства.

Парламент Молдовы не поддержал инициативу Демократической партии включить курс на евроинтеграцию в Конституцию страны.

Об этом сообщает Newsmaker.md.

За законопроект проголосовали только члены парламентского большинства. Оппозиционные партии объяснили свое решение нежеланием участвовать в "шоу" и "троллинге", а спикер в отместку прочел имена всех народных избранников, покинувших зал заседаний в знак протеста.

Это больше шоу, чем реальное желание, чтобы евроинтеграция была в Конституции Молдовы", - заявил глава фракции Либеральной партии Михай Гимпу, добавив, что его фракция не поддержит этот законопроект.

После выступлений коллег депутат Народной европейской группы, вице-спикер Валериу Гилецки посетовал, что у него была "надежда, что сегодня будет историческое голосование", но ей не суждено сбыться.

Демократ Мариан Лупу, в свою очередь, заявил, что у этого законопроекта не только символическая политическая важность, но он еще обозначает реальную социальную и политическую модель, к которой стремится Молдова.

Напомним, на прошлой неделе поправки к Конституции Молдовы вынесли на рассмотрение. После длительных обсуждений голосование решили перенести на эту неделю.