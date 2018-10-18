Посол Франции просит чиновников прислушаться к бизнес-омбудсмену
Изабель Дюмон заметила позитив от реформ в Украине, но инвесторы все еще сталкиваются с проблемами.
Посол Франции Изабель Дюмон поблагодарила украинское правительство за перемены в стране, но вспомнила о рейдерских атаках на французские компании. Об этом она сказала на десятом Национальном экспертном форуме в Одессе, организованным Институтом Горшенина. Генеральный инфопартнер форума - сайт LB.ua.
"Я благодарю украинское правительство за реформы, которые произошли в стране за последние годы. Однако реформы требуют много сил и времени, и существуют ситуации, когда французские компании подвергаются рейдерским атакам. В одном случае противостояние тянется уже два года, и после массы жалоб и судебных решений ситуация так и не разрешилась. В другом случае противостояние шло пять лет, и французский инвестор покинул страну. Есть подобные примеры, к сожалению, и в Одесском регионе. Компания готова инвестировать десятки миллионов гривен, но есть структура, которая блокирует ее работу. Есть бизнес-омбудсмен, который в курсе всех вопросов, и очень важно, чтобы украинские госорганы прислушивались к его мнению", - сказала Изабель Дюмон.
Французские компании - первые иностранные работодатели на украинском рынке, входят в пятерку крупнейших инвесторов в Украине.
Изабель Дюмон - чрезвычайный и полномочный посол Республики Франция в Украине с 2015 года. В 2013-2015 годах работала в центральном аппарате МИДа Франции заместителем директора управления РоSSии и Восточной Европы. Также работала вторым секретарем посольства Франции в Анкаре (Турция), первым секретарем постпредства Франции при ООН в Нью-Йорке. В апреле 2018 года Изабель Дюмон заявляла, что в Украине существует риск отката реформ.
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