Фигуранту дела о покушении на Бабченко продлили арест
СБУ установила причастность Стельмашенко к подготовке террористов.
Шевченковский районный суд Киева продлил до 1 декабря арест жителя Черкасс Тараса Стельмашенко, подозреваемого в причастности к организации несостоявшегося убийства роSSийского журналиста Аркадия Бабченко.
Об этом говорится в решении суда, передают Українські Новини.
Ходатайство Службы безопасности Украины о продлении ареста подозреваемого было рассмотрено судом 3 октября.
Содержание под стражей подсудимого продлено до 30 ноября включительно.
В материалах суда указано, что СБУ установила связь Стельмашенко с лицом, обвиняемым в подрыве здания "Общества венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде.
Также СБУ подозревает, что Стельмашенко обучал группу специальных бойцов из троих человек, которые должны были приехать в Украину из Ростова-на-Дону (РоSSия) для осуществления терактов.
Органом предварительного расследования также установлено, что подсудимый незаконно хранил огнестрельное оружие, а именно: пистолет системы Макарова и боеприпасы в количестве 24 штук.
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Политика
17.10.2018 20:25