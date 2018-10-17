Фигуранту дела о покушении на Бабченко продлили арест

СБУ установила причастность Стельмашенко к подготовке террористов.

Фигуранту дела о покушении на Бабченко продлили арест
Фото: Depositphotos/AndreyPopov

Шевченковский районный суд Киева продлил до 1 декабря арест жителя Черкасс Тараса Стельмашенко, подозреваемого в причастности к организации несостоявшегося убийства роSSийского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом говорится в решении суда, передают Українські Новини.

Ходатайство Службы безопасности Украины о продлении ареста подозреваемого было рассмотрено судом 3 октября.

Содержание под стражей подсудимого продлено до 30 ноября включительно.

В материалах суда указано, что СБУ установила связь Стельмашенко с лицом, обвиняемым в подрыве здания "Общества венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде.

Также СБУ подозревает, что Стельмашенко обучал группу специальных бойцов из троих человек, которые должны были приехать в Украину из Ростова-на-Дону (РоSSия) для осуществления терактов.

Органом предварительного расследования также установлено, что подсудимый незаконно хранил огнестрельное оружие, а именно: пистолет системы Макарова и боеприпасы в количестве 24 штук.


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