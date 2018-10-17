В Керченском колледже произошел взрыв, 10 погибших

Еще около 50 человек пострадали.

Фото: kerch.fm Фото: kerch.fm Фото: kerch.fm Фото: kerch.fm Фото: kerch.fm Фото: kerch.fm

В политехническом колледже в оккупированной Керчи произошел взрыв, в результате которого погибли 10 человек. Около 50 человек пострадали.

Об этом сообщают роSSийские СМИ .

"Взрыв произошел в столовой, причина пока неизвестна, их установят специалисты", - сообщил источник в правоохранительных органах региона.

На месте происшествия работают экстренные службы, пострадавших забирают машины скорой помощи.

По предварительной информации, в здании колледжа взорвался газовый баллон.

"На 12:25 стало известно, что скорых машин для эвакуации пострадавших не хватает. Для транспортировки привлекли общественный транспорт. Не хватает и носилок, используют двери", - говорится в сообществе "Керчь.ФМ" в соцсети "ВКонтакте".

"КрымИнформ" уточняет, что здание колледжа не было газифицировано. Источники роSSийского информагентства ТАСС рассказали что, рассматриваются несколько версий причин взрыва.