В Керченском колледже произошел взрыв, 10 погибших
Еще около 50 человек пострадали.
В политехническом колледже в оккупированной Керчи произошел взрыв, в результате которого погибли 10 человек. Около 50 человек пострадали.
Об этом сообщают роSSийские СМИ.
"Взрыв произошел в столовой, причина пока неизвестна, их установят специалисты", - сообщил источник в правоохранительных органах региона.
На месте происшествия работают экстренные службы, пострадавших забирают машины скорой помощи.
По предварительной информации, в здании колледжа взорвался газовый баллон.
"На 12:25 стало известно, что скорых машин для эвакуации пострадавших не хватает. Для транспортировки привлекли общественный транспорт. Не хватает и носилок, используют двери", - говорится в сообществе "Керчь.ФМ" в соцсети "ВКонтакте".
"КрымИнформ" уточняет, что здание колледжа не было газифицировано. Источники роSSийского информагентства ТАСС рассказали что, рассматриваются несколько версий причин взрыва.
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Политика
16.10.2018 23:58