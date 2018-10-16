Командующий ВМС ВСУ уверен, что РоSSия не решится на открытую агрессию с моря

"Это будет последний шаг умирающей "империи зла" РФ. Они на такое не решатся".

Командующий ВМС ВСУ уверен, что РоSSия не решится на открытую агрессию с моря
Фото: mil.gov.ua

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко исключает вероятность открытой роSSийской агрессии с моря.

Об этом он рассказал в интервью "BBC Украина".

Воронченко отметил, что такая вероятность рассматривалась из-за наращивания роSSийского флота в Азовском море.

"Мы предусматривали разные варианты развития событий, и самый сложный - обострение ситуации в Азовском и Черном морях, вплоть до десантных операций... Но уверен, что открытая агрессия на море - это будет последний шаг умирающей "империи зла" РФ. Они на такое не решатся. Однако каждый день россияне делают какие-то сюрпризы, новые методы грязных, непрямых действий. На пятом году войны мы уже научены и приспособились к этому. Прогнозируем, что будет дальше", - сказал он.

Воронченко не исключает, что РФ продолжит попытки дестабилизировать ситуацию в причерноморских областях, чтобы повлиять на определенные слои населения и убедить их в том, что украинские власти не в состоянии обеспечить свободное судоходство в Азовском море.

"В кратчайшие сроки россияне смогли нарастить катерно-корабельную группировку в Азовском море. Есть информация, что сюда переброшены несколько катеров с Каспийской флотилии... но мы это ожидали", - подчеркнул командующий ВМС ВСУ.

"Мы принимаем определенные меры и будем наращивать силы, чтобы на их непрямые действия отвечать такими же непрямыми действия", - подчеркнул Воронченко.

Напомним, во время своего выступления на Генассамблее ООН 26 сентября президент Петр Порошенко заявил, что после оккупации Крыма, мишенью Кремля является оккупация Азовского моря и призвал к усилению санкций против РФ.

12 октября президент ввел в действие решение СНБО о защите интересов Украины в Азовском и Черном морях, Керченском проливе, на юге и востоке Украины.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Немецкая полиция завела дело на Грэма Филлипса за вандализм на могиле БандерыНемецкая полиция завела дело на Грэма Филлипса за вандализм на могиле Бандеры
Предоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит АвстрийскийПредоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит Австрийский
В Чехии нашли участок земли, который до сих пор принадлежит гестапоВ Чехии нашли участок земли, который до сих пор принадлежит гестапо
Полторак: склад боеприпасов в Ичне подорвали ранее заложенными бомбамиПолторак: склад боеприпасов в Ичне подорвали ранее заложенными бомбами
В стамбульском консульстве Саудовской Аравии тело журналиста расчленили пилойВ стамбульском консульстве Саудовской Аравии тело журналиста расчленили пилой
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия перебросила в Азовское море два военных корабляРоSSия перебросила в Азовское море два военных корабля
РоSSия пытается сделать Азовское и Каспийское моря своей внутренней акваториейРоSSия пытается сделать Азовское и Каспийское моря своей внутренней акваторией
РоSSия обвинила Волкера в разрушении Минских соглашенийРоSSия обвинила Волкера в разрушении Минских соглашений
Украина проложит границу с Россией в Азовском и Черном моряхУкраина проложит границу с Россией в Азовском и Черном морях
РоSSия перемещает военную технику к Симферополю, - СМИРоSSия перемещает военную технику к Симферополю, - СМИ
МИД фюрера РФ объяснил наличие техники у задержанных в Нидерландах роSSиянМИД фюрера РФ объяснил наличие техники у задержанных в Нидерландах роSSиян
РоSSия заявила о гибели 73 граждан Грузии в "секретной лаборатории США" возле ТбилисиРоSSия заявила о гибели 73 граждан Грузии в "секретной лаборатории США" возле Тбилиси
РоSSия наращивает войска в Арктике - МИД НорвегииРоSSия наращивает войска в Арктике - МИД Норвегии
РоSSия пытается создать управляемый хаос в Украине из-за автокефалии, - СБУРоSSия пытается создать управляемый хаос в Украине из-за автокефалии, - СБУ
РоSSия завершила поставку комплексов С-300 СирииРоSSия завершила поставку комплексов С-300 Сирии
Последние новости
Подгружаем последние новости