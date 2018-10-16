Командующий ВМС ВСУ уверен, что РоSSия не решится на открытую агрессию с моря

"Это будет последний шаг умирающей "империи зла" РФ. Они на такое не решатся".

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко исключает вероятность открытой роSSийской агрессии с моря.

Об этом он рассказал в интервью "BBC Украина".

Воронченко отметил, что такая вероятность рассматривалась из-за наращивания роSSийского флота в Азовском море.

"Мы предусматривали разные варианты развития событий, и самый сложный - обострение ситуации в Азовском и Черном морях, вплоть до десантных операций... Но уверен, что открытая агрессия на море - это будет последний шаг умирающей "империи зла" РФ . Они на такое не решатся. Однако каждый день россияне делают какие-то сюрпризы, новые методы грязных, непрямых действий. На пятом году войны мы уже научены и приспособились к этому. Прогнозируем, что будет дальше", - сказал он.

Воронченко не исключает, что РФ продолжит попытки дестабилизировать ситуацию в причерноморских областях, чтобы повлиять на определенные слои населения и убедить их в том, что украинские власти не в состоянии обеспечить свободное судоходство в Азовском море.

"В кратчайшие сроки россияне смогли нарастить катерно-корабельную группировку в Азовском море. Есть информация, что сюда переброшены несколько катеров с Каспийской флотилии... но мы это ожидали", - подчеркнул командующий ВМС ВСУ.

"Мы принимаем определенные меры и будем наращивать силы, чтобы на их непрямые действия отвечать такими же непрямыми действия", - подчеркнул Воронченко.

Напомним, во время своего выступления на Генассамблее ООН 26 сентября президент Петр Порошенко заявил, что после оккупации Крыма, мишенью Кремля является оккупация Азовского моря и призвал к усилению санкций против РФ .

12 октября президент ввел в действие решение СНБО о защите интересов Украины в Азовском и Черном морях, Керченском проливе, на юге и востоке Украины.