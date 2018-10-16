Во Франции арестовали украинского коррупционера-беглеца, которого считали мертвым

Приставы арестовали его имущество на 4,6 млн евро.

Французская жандармерия вместе с Европолом арестовала в Бургундии высокопоставленного беглеца из Украины, подозреваемого в мошенничестве и отмывании денег.

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Европола.

Отмечается, что приставы арестовали имущество подозреваемого на 4,6 млн евро.

Фото: europol.europa.eu

В январе правоохранители начали расследование подозрительной продажи замка за 3 млн евро. Его купила компания из Люксембурга, конечным бенефициаром которой являлся гражданин Украины, подозреваемый на родине в коррупции.

"Ему, однако, удалось избежать правосудия благодаря изготовлению поддельного сертификата о смерти", - сообщает на сайте Европола.

Задержали "мертвого" коррупционера еще 5 октября, но официальное сообщение об этом было опубликовано только сегодня.

Как выяснилось, что подозреваемый жил во Франции "на широкую ногу". Эти данные изменили масштаб дела - теперь расследовалось уже не обычное мошенничество, но международное отмывание доходов от коррупционных преступлений. После ареста подозреваемого вместе с тремя его сообщниками власти Франции изъяли и его имущество, включая замок, антикварный Роллс-Ройс и картины Сальвадора Дали.