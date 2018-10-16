Немецкая полиция завела дело на Грэма Филлипса за вандализм на могиле Бандеры

Дело взяло под контроль генеральное консульство Украины.

Немецкая полиция завела дело на Грэма Филлипса за вандализм на могиле Бандеры
Грэм Филлипс
Фото: asn.in.ua

Немецкая полиция открыла уголовное производство по факту вандализма, совершенного британским блогером Грэмом Филлипсом на могиле Степана Бандеры в Мюнхене.

Об этом сообщило генеральное консульство Украины в Мюнхене.

"15 октября генконсульство безотлагательно связалось с Управлением полиции Мюнхена с информацией об указанном инциденте и просьбой о соответствующем реагировании, в результате чего было открыто дело и осуществлены необходимые оперативно-следственные и процессуальные действия", - говорится в фейсбуке консульства.

После завершение следствия материалы будут переданы в прокуратуру для должной оценки инцидента.

Напомним, Грэм Филлипс, известный своими лживыми репортажами из оккупированного Донбасса, 15 октября надругался над могилой Степана Бандеры в Мюнхене на кладбище Вальдфридхоф.

Бандера был убит в Германии 59 лет назад - 15 октября 1959 года агентом КГБ Богданом Сташинским. В годовщину смерти на его могилу принесли свечи и цветы, а также повесили флаги Украины и УПА.

Филлипс сначала устроил истерику у могилы, бросался на людей с воплями о фашистах, обзывал мужчин, но они молча ушли, не став вступать с ним в диалог. Затем он начал пинать ногами свечи и украинские флаги и топтаться по могиле.


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