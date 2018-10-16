Порошенко разочарован голосованием митрополита Онуфрия на Синоде РПЦ

Предстоятель УПЦ МП поддержал путь к изоляции.

Президент Петр Порошенко разочарован голосованием митрополита Киевского УПЦ МП Онуфрия на Синоде Русской православной церкви, где было принято решение разорвать отношения с Вселенским патриархатом.

Об этом он сказал на встрече с экзархами патриарха Варфоломея в Киеве .

"Я не должен этого говорить, но я был очень разочарован голосованием двух украинских представителей. Я уверен, что мы должны искать мир", - заявил президент. Одним из голосовавших был митрополит Киевский и всея Украины, глава УПЦ МП Онуфрий, другим - митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

Порошенко добавил, что зависящее от Кремля роSSийское церковное начальство ведет Русскую церковь к изоляции.

"Подобно тому, как РоSSия противопоставила себя всему мировому сообществу своей агрессивной имперской политикой, теперь на путь самоизоляции и конфликта с мировым православием становится русская церковь", - заявил президент. Порошенко сказал, что он надеялся, что до этого не дойдет.

Напомним, 14 октября, накануне заседания Синода РПЦ, Порошенко заявил, что перед иерархами УПЦ МП стоит выбор между кремлевской звездой и православным крестом и между Украиной и Россией .

17 апреля на встрече с лидерами фракций Верховной Рады президент Петр Порошенко сообщил, что УПЦ КП и УАПЦ подписали обращение к константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию новой поместной православной церкви Украины.

Позже стало известно, что среди подписантов этого обращения есть десять епископов УПЦ МП. Известны имена по меньшей мере двух из них: митрополит Черкасский и Каневский УПЦ МП Софроний (Дмитрук) и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).