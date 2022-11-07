СБУ затримала митрополита УПЦ МП: у чому його підозрюють

Співробітники СБУ інкримінують священнослужителю у Вінницькій області розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Відповідно до висновків незалежної експертизи, проведення якої ініціювала СБУ , митрополит здійснював умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, - йдеться у повідомленні.

Відповідні матеріали священник УПЦ МП розміщував на власному інтернет-ресурсі.

Зараз проводиться весь комплекс слідчо-оперативних заходів для розслідування і проведення експертиз за іншими фактами діяльності митрополита.