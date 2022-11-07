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2022-11-07
СБУ затримала митрополита УПЦ МП: у чому його підозрюють
Співробітники СБУ інкримінують священнослужителю у Вінницькій області розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями.
Відповідно до висновків незалежної експертизи, проведення якої ініціювала СБУ, митрополит здійснював умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, - йдеться у повідомленні.
Відповідні матеріали священник УПЦ МП розміщував на власному інтернет-ресурсі.
Зараз проводиться весь комплекс слідчо-оперативних заходів для розслідування і проведення експертиз за іншими фактами діяльності митрополита.
Алексей Ионов, politeka.net