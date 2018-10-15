Трамп отправляет госсекретаря в Саудовскую Аравию из-за исчезновения журналиста

Журналиста могли убить на территории саудовского консульства.

Трамп отправляет госсекретаря в Саудовскую Аравию из-за исчезновения журналиста
Фото: cbsnews.com

Президент США Дональд Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии Салманом ситуацию вокруг исчезнувшего саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом Трамп рассказал журналистам в понедельник. Кроме того, президент сообщил, что госсекретарь США Майка Помпео немедленно вылетает в Эр-Рияд, чтобы встретиться с королем. В случае необходимости госсекретарь совершит поездки и в другие места, передает Голос Америки.

Хашогги мог стать жертвой «бандитов-убийц», сказал президент.

По словам Трампа, в ходе 20-минутной беседы король Салман заявил, что не имеет «никакого представления о том, что могло случиться с Хашогги», который пропал после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Король также заявил, что саудовские власти тесно сотрудничают с Турцией по данному делу.

Президент пообещал «ничего не оставить без внимания» при выяснении обстоятельств исчезновения Хашогги.

Накануне вечером саудовский монарх и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили создание совместной рабочей группы для расследования исчезновения Хашогги. По мнению турецких властей, журналиста могли убить саудовские агенты в здании консульства. Саудовская Аравия эти обвинения называет необоснованными.

Хашохджи, который бежал из Саудовской Аравии и имел вид на жительство в США, где писал критические статьи о своей стране для газеты The Washington Post, пропал 2 октября после того, как вошел в саудовское консульство в Стамбуле. Он планировал получить документ о разводе для того, чтобы заключить новый брак.

По данным телеканала CNN, Хашохджи записал момент собственного убийства на "умные часы" Apple Watch. Хашохджи включил диктофон, встроенный в часы, в тот момент, когда он вошел в здание саудовского консульства в Стамбуле 2 октября.

Информация передавалась с часов в облачное хранилище iCloud и на сотовый телефон, который журналист оставил у своей невесты перед тем, как войти в консульство. Его невеста, гражданка Турции Хатидже Дженгиз заявила, что она стояла у здания консульства, ожидая выхода своего жениха, однако так его и не дождалась.

В материале газеты говорится, что на часы записались не только допрос Хашогги и последовавшие пытки, но также сам момент его убийства.


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