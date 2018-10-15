Два украинских митрополита участвовали в Синоде РПЦ, где приняли "минскую схизму"

В Минске "заседали" митрополиты Онуфрий и Лука.

Митрополит Киевский и всея Украины, глава УПЦ МП Онуфрий и митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука приняли участие в Синоде Русской православной церкви в Минске.

Заседание возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает пресс-служба УПЦ.

"Во время заседания были обсуждены актуальные вопросы жизнедеятельности Церкви. В частности, все члены Синода выразили поддержку канонической Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием. В результате работы Священного Синода Русской Православной Церкви было принято заявление в связи с последними действиями Константинопольского Патриархата по церковным вопросам в Украине", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня Синод РПЦ в Минске принял решение о полном разрыве общения с Вселенским патриархатом. Это решение означает, что священники РПЦ не смогут совершать совместные богослужения с представителями Вселенского патриархата, а миряне не смогут причащаться в храмах Вселенского патриархата.

Таким образом верующие Украинской православной церкви Московского патриархата оказались перед выбором - идти в схизму вместе с РПЦ или оставаться в единстве с вселенским православием - через поместную украинскую Церковь, заявил глава информационного управления УПЦ КП Евстратий Зоря.

Напомним, 11 октября Украина получила положительное решение Вселенского патриарха и Синода о Единой поместной православной церкви.

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