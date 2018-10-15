Венгрия изменит название должности "уполномоченного министра по Закарпатью" в ближайшие дни, - Климкин

"Или мы будем работать там вместе, согласовывая наши шаги, или венгры там не будут работать".

Венгрия изменит название должности "уполномоченного министра по Закарпатью" в ближайшие дни, - Климкин
Фото: Ukrinform

Венгерская сторона в ближайшие дни изменит название "уполномоченного министра по Закарпатью".

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто в Люксембурге, сообщается на Facebook-странице представительства Украины в ЕС.

"Мы говорили о том, как нам быть с названием их уполномоченного и полностью договорились, что название будет другим. В течение ближайших дней вы это увидите" - сказал глава МИД.

Министр вместе с тем подчеркнул, что не будет ситуации, когда Венгрия будет делать что-то на территории Закарпатья без ведома украинского правительства.

"Или мы будем работать там вместе, согласовывая наши шаги, или венгры там не будут работать", - подчеркнул Климкин.

Напомним, что летом 2018 года правительство Венгрии создало должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и назначило на нее Иштвана Греже. Украина назвала это решение вмешательством во внутренние дела и посягательством на территориальную целостность

Украина и Венгрия находятся в напряженных отношениях из-за нового закона об образовании, где вводится обязательное обучение на украинском языке в средней школе, а также из-за тайной выдачи паспортов украинцам в венгерском консульстве на Закарпатье.


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