Военный эксперт Михаил Фрейдин объяснил, как изменится ход роSSийско-украинской войны, когда Украина получит системы Aspide и танки Leopard 2.

Об этом он рассказал в своем комментарии для издания «Утро Февраля».

По словам эксперта, танк Leopard 2 на фоне советских, которые использует роSSийская армия, имеет значительные преимущества, даже если речь идет не о самых современных его модификациях, например 2А4. Поэтому, рассуждает он, поставка Украине таких танков может деморализовать роSSийских захватчиков.

С другой стороны, Михаил Фрейдин отмечает, что сейчас линия фронта простирается на 2000 километров, а значит, и танков нужно в гораздо большем количестве. «Предполагаемая поставка в количестве 40 машин не сможет повлиять на ситуацию в стратегическом плане», - объясняет он.

Кроме этого, отмечает эксперт, для использования этих танков нужно научить экипаж, а также учесть определенные логистические моменты. «Данные машины появятся на фронте не раньше конца августа», - объясняет он. В это время, сказано в материале, военные аналитики считают, что Украина сможет начать масштабное контрнаступление, и новый батальон «Леопардов», а также другие образцы оружия с Запада произведут сильный эффект.